Nach zwei schweren Unfällen vergangene Woche wird die Autobahn 14 am kommenden Wochenende streckenweise voll gesperrt. In Richtung Magdeburg gilt die Sperrung ab Freitagabend, 20 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Calbe (Saale) und Schönebeck, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Betroffen sei auch der Parkplatz "Dreihöhenberg Ost". Grund seien Erneuerungsmaßnahmen. Die Strecke soll am Sonntag um 12 Uhr wieder freigegeben werden. Bis dahin können Autofahrer die Umleitung U17 über Förderstedt, Atzendorf und Welsleben nutzen.