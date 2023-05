Nach einer Vollsperrung am Wochenende ist die Autobahn 14 in Richtung Magdeburg wieder für den Verkehr freigegeben. Zuvor war die A14 seit Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Calbe (Saale) und Schönebeck wegen Erneuerungsmaßnahmen gesperrt.

Die Reparaturen waren notwendig, nachdem es vor einer Woche zu zwei schweren Lkw-Unfällen gekommen war, bestätigte ein Sprecher der Autobahn GmbH MDR SACHSEN-ANHALT. Zwei Laster hatten Feuer gefangen. Ein Lkw-Fahrer starb. Für Lösch- und Reparaturarbeiten war die A14 infolge der Unfälle stundenlang in beiden Richtungen gesperrt.

Die Autobahn GmbH hatte die Fahrbahn nach eigenen Angaben und in Absprache mit Polizei und Autobahnmeisterei zunächst provisorisch repariert, sodass sie an dem Wochenende und am Maifeiertag wieder genutzt werden konnte. Die erlaubte Geschwindigkeit wurde auf 80 km/h reduziert. Aufwendigere Arbeiten wurden demnach auf dieses Wochenende verschoben, da dann mit weniger Verkehr gerechnet wird.