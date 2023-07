Die Waldbrandgefahrenstufen geben für jede Region die aktuelle Waldbrandgefahr an und dienen als Grundlage für die Einleitung entsprechender Schutzmaßnahmen vor Ort. In Sachsen-Anhalt stellt der jeweils zuständige Kreiswaldbrandschutzbeauftragte in der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30. September des Jahres auf der Grundlage der Daten des Deutschen Wetterdienstes die Waldbrandgefahrenstufe fest und gibt eine der folgenden Stufen bekannt:





Stufe 1: sehr geringe Gefahr

Stufe 2: geringe Gefahr

Stufe 3: mittlere Gefahr

Stufe 4: hohe Gefahr

Stufe 5: sehr hohe Gefahr