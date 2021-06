Die Wanzleber haben viel ausprobiert, um die Saatkrähen zu vergrämen. Bildrechte: MDR/Mario Köhne

So hoffen sie in Wanzleben auf eine erfolgreiche Klage und suchen weiter nach Lösungen. Die neueste Idee: Die Nester sollen aus den Bäumen entnommen und an den Domersleber See versetzt werden. Und damit die Krähen den Weg dorthin auch finden, soll der Bereich am See mit dem Lockruf der Krähen beschallt werden. Auf dem Friedhof in Wanzleben will man parallel deren Warnruf abspielen.