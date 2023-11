Bildrechte: IMAGO / Gottfried Czepluch

An Futterstelle Wanzleben: Katzen mit Blasrohrpfeilen beschossen

24. November 2023, 12:05 Uhr

In Wanzleben in der Börde schießen Unbekannte mit Blasrohrpfeilen auf Katzen. Ein Tierschutzverein hat festgestellt, dass die herrenlosen Tiere offenbar an einer Futterstelle beschossen werden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.