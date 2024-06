Laut Matz sitzen die Tiere etwa auf der Kirche in Groß Rodensleben und seien lauter als die Pfarrerin während des Gottesdienstes. Alleine an der Kirche wurden nach Angaben der Stadt im vergangenen Monat Mai auf zwei Bäumen circa 40 Krähennester gezählt. Am Friedhof in Wanzleben habe sich die Zahl der Nester von Ende April bis Anfang Mai von 15 auf 61 erhöht.

Bildrechte: Ulf Denecke