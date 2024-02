Beim Feinkosthersteller Homann in Rogätz im Landkreis Börde legen die Beschäftigten am Montag für mehrere Stunden die Arbeit nieder. Der Warnstreik hat am Morgen begonnen. Aufgerufen hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Sie will damit den Druck auf den Arbeitgeber im Streit um einen neuen Manteltarifvertrag erhöhen.

Die NGG fordert unter anderem eine Angleichung an die Arbeitsbedingungen im niedersächsischen Lintorf bei Osnabrück. Dabei geht es unter anderem um eine Neuregelung beim Urlaubsgeld, der Arbeitszeit und bei der Zahlung von Zuschlägen. Bereits vor einer Woche hatten die rund 160 Beschäftigten im Werk Rogätz befristet die Arbeit ruhen lassen.

NGG fordert "gerechte Bezahlung"

Der Geschäftsführer der NGG in Sachsen-Anhalt, Holger Willem, sagte, wer gute Fachkräfte brauche, müsse auch gerecht bezahlen. Das Homann-Werk in Rogätz gehört zur Theo-Müller-Unternehmensgruppe und stellt Grillsaucen, Dressings und Ketchup her.

Streiks auch bei Getränkehersteller in Sachsen-Anhalt

Wegen ähnlicher Forderungen hat die NGG ihren Streik zudem an drei Standorten der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke GmbH in Sachsen-Anhalt auf 96 Stunden ausgedehnt. Er soll bis Dienstagmorgen dauern. Die MEG-Zentrale befindet sich in Weißenfels im Burgenlandkreis.