In Haldensleben im Landkreis Börde haben Weihnachtsbaumdiebe zugeschlagen. Wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Dienstag mitteilte, beschädigten die Täter einen Zaun und verschafften sich so Zutritt zu einem Gelände für Weihnachtsbaumverkäufe. Dann nahmen sie insgesamt 35 Weihnachtsbäume in unterschiedlichen Größen mit.