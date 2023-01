Dafür spräche auch, dass sich das Tier laut Körpersprache nicht sicher fühle. Der Wolf habe sich wahrscheinlich verlaufen und suche nun einen Weg, um möglichst schnell wieder aus der Stadt herauszulaufen und in den Wald zu kommen. In der Regel fühlten sich Wölfe in Städten nicht wohl – es sei denn, die Leute würden die Mülltonnen nicht verschließen und den Wolf mit leckerer Nahrung anlocken. Normalerweise, so Frost, sei es Wölfen in der Stadt aber zu laut und zu stinkig, denn Wölfe kommunizierten zu 80 Prozent über Geruchsstoffe. Deshalb werde der Wolf wohl auch nicht wiederkommen, so Frost.