Im Gesetz ist der Schusswaffengebrauch klar geregelt und deutlich eingeschränkt: "Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um angriffs- oder fluchtunfähig zu machen", heißt es im Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt . Ein Schuss auf die Beine dürfte demnach beispielsweise den genannten Zweck erfüllen. Ein Schuss, der mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" tödlich wirkt – etwa in den Kopf oder die Brust –, ist dagegen nur bei Lebensgefahr oder der Gefahr schwerwiegender Verletzungen zulässig.

Für den Polizeiexperten Rafael Behr wird in Deutschland häufig vorschnell und unnötigerweise zur Waffe gegriffen. Ein falscher Fokus in der Ausbildung und beim Training könnte aus seiner Sicht der Grund dafür sein.

Bildrechte: MDR/Johanna Hemkentokrax

Behr ist emeritierter Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei in Hamburg und Dozent an den Universitäten Hamburg und Bochum für Kriminologie und Polizeiwissenschaften sowie ehemaliger Polizeibeamter. Er kritisiert, dass Polizeibeamte vor allem für Szenarien fit gemacht würden, in denen Täter sofort ausgeschaltet werden müssten: "Das Problem ist, dass häufig der Gefahrenbegriff überreizt wird und man Dinge trainiert, die in Wirklichkeit gar nicht so vorkommen."