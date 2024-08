Ein 27-jähriger Mann aus Afghanistan soll laut Polizeiangaben am 14. Juni einen 23-jährigen Landsmann mit einem Messer in einer Plattenbausiedlung in Wolmirstedt im Landkreis Börde attackiert haben. Das Opfer erlag wenig später seinen Verletzungen. Beide Männer hatten Berichten zufolge zuvor gestritten.