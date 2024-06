Beamter zog die Waffe Wolmirstedt: Polizei erschießt Angreifer

Hauptinhalt

15. Juni 2024, 10:30 Uhr

In Wolmirstedt hat die Polizei am Freitagabend einen Mann erschossen, der einen der Beamten angegriffen haben soll. Die Staasanwaltschaft in Magdeburg ermittelt.