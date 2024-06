In Wolmirstedt im Landkreis Börde sind am Freitagabend mehrere Menschen durch einen bewaffneten Mann angegriffen worden. Wie die Polizei in Stendal MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde der Angreifer schließlich durch einen Beamten erschossen. Den Angaben nach geschah die Attacke bei einer privaten EM-Party, drei Menschen wurden schwer verletzt.