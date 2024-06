Im Fall der tödlichen Messer-Attacke eines 27-Jährigen in Wolmirstedt am Freitagabend laufen derzeit die Ermittlungen. Staatsanwalt Frank Baumgarten sagt am Sonntag, dass derzeit eine umfangreiche Zeugen-Befragung durch die Polizei laufe. Dies kann laut Polizei in so einem Fall sehr langwierig sein. Dadurch wollen Staatsanwaltschaft und Polizei das Motiv des Angreifers weiter "aufhellen", so Baumgarten.