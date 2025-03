Gut zwei Jahre nach dem Spatenstich ist der große Strom-Konverter am Umspannwerk in Wolmirstedt betriebsbereit. Er soll Wechselstrom – eingespeist aus hunderten Windkraftanlagen im Norden des Landes – in Gleichstrom wandeln. Der Gleichstrom soll vor allem über die Erdkabel der Stromtrasse Südostlink quer durch Sachsen-Anhalt über 540 Kilometer nach Bayern fließen.