Bei Wolmirstedt im Landkreis Börde haben Umweltaktivisten offenbar eine Mineralöl-Pipeline blockiert. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach hatten 23-Jähriger und ein 59-Jähriger Ventile der Pipeline manipuliert. Das soll zu einem Stopp von Pumpen geführt haben. Dadurch sei die Wartungsfirma der Anlage alarmiert worden und habe ein Mitarbeiter an die Station geschickt.

Der habe dort die beiden Männer vorgefunden. Einer von ihnen soll sich an ein Rohr gekettet haben, der zweite habe sich angeklebt, hieß es. Die Feuerwehr musste die Männer von den Rohren lösen. Völlig unbekannt sind die beiden der Polizei nach deren Angaben nicht. In den zurückliegenden Monaten seien sie bei ähnlichen Aktionen bereits aufgefallen, teilte die Polizei mit.

Ihre Aktion begründeten die Aktivisten damit, dass "wir uns in einem Klimanotfall" befänden. "Wenn der fossile Wahnsinn nicht gestoppt wird, werden unsere Kinder in den Tod geführt", erklärte eine Sprecherin der Organisation "Letzte Generation". Ähnliche Aktionen seien am Dienstagmorgen in Schwedt und Köln durchgeführt worden. Die Polizei bestätigte das bislang nicht.