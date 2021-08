Seit mehreren Stunden ist Kevin P. mit dem Wünschewagen und seiner Familie unterwegs. Im Wagen kann er liegen und sich etwas ausruhen, bevor es zum großen Höhepunkt des Tages geht. Denn am Abend ist die Rennstrecke in der Motorsport Arena Oschersleben nur für ihn reserviert. Mit dem Medical Car, einem PS-starken Wagen, geht es auf die Piste. Die Fliehkräfte in einem richtigen Rennwagen würde Kevin nicht mehr aushalten können. Der Motor dreht auf und Kevin wird in den Sitz gedrückt, er ist überwältigt.