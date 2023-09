Gute Prognose Aussicht auf gute Zuckerrübenernte in der Börde

Hauptinhalt

Aus Zuckerrüben gewinnt das Unternehmen Nordzucker in der Fabrik in Klein Wanzleben Zucker und Bioethanol. Am Montag hat die diesjährige Ernte begonnen. Es werden gute Erneteerträge erwartet, so dass eine Verlängerung der Produktion geplant ist.