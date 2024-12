Im Landkreis Börde sind am Freitag ein Güterzug und ein Lkw zusammengestoßen. Das hat das Polizeirevier MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Der Unfall hat sich demnach kurz vor 12 Uhr an einem Bahnübergang zwischen dem A2-Abzweig Marienborn und Belsdorf ereignet. Den Angaben zufolge stand der Lkw aus bisher unbekannter Ursache auf den Gleisen am Bahnübergang.