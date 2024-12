Im Landkreis Börde sind am Freitag ein Güterzug und ein Lkw zusammengestoßen. Das hat das Polizeirevier MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Der Unfall hat sich demnach kurz vor 12 Uhr an einem Bahnübergang zwischen dem A2-Abzweig Marienborn und Belsdorf ereignet. Den Angaben zufolge stand der Lkw auf den Gleisen am Bahnübergang – nach Erkenntnissen der Polizei wegen eines technischen Defekts.

Wegen des Unfalls kommt es zu Behinderungen im Verkehr. So ist die Straße zwischen dem Abzweig Marienborn und Belsdorf gesperrt, meldet der MDR-Verkehrsdienst. Das werde bis auf Weiteres auch so bleiben, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Börde MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagnachmitag mit. Demnach dauern die Bergungsarbeiten des Lkws an.