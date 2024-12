Wie der Netzbetreiber MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntagabend mitgeteilt hat, sollten die Arbeiten am Montagmorgen starten. Demnach hat es auf der zweigleisigen Strecke auf beiden Gleisen Schäden gegeben. Schwellen und Schienen müssen teils ersetzt werden. Da sich der Schutt, den der Laster geladen hatte, auch in den Schotter verteilt hatte, muss auch dieser stellenweise getauscht werden.