Zug fährt in Lkw Nach Zugunfall in der Börde: Auch keine Regionalzüge zwischen Magdeburg und Dessau

17. Dezember 2024, 10:14 Uhr

Der schwere Unfall an einem Bahnübergang in der Börde am Freitag bringt den Bahn-Fahrplan in Sachsen-Anhalt durcheinander. Weil sich Güterzüge stauen, fahren keine Regionalzüge zwischen Magdeburg und Dessau. Derweil läuft an der Unfallstelle die Instandsetzung.