Zug fährt in Lkw Nach Zugunfall in der Börde: Bahnstrecke ab Donnerstag wieder frei

18. Dezember 2024, 19:26 Uhr

Der schwere Unfall an einem Bahnübergang in der Börde hatte den Bahn-Fahrplan in Sachsen-Anhalt mehrere Tage durcheinander gebracht. Die Strecke bei Marienborn ist voraussichtlich ab Donnerstag wieder frei. Fernzüge wurden zuvor umgeleitet.