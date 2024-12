Wieder freie Fahrt Bahnstrecke nach Zugunfall in der Börde wieder frei

19. Dezember 2024, 05:29 Uhr

Die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Helmstedt ist seit Donnerstagmorgen wieder frei. Die Instandsetzungsarbeiten nach dem schweren Unfall am Freitag konnten am Abend abgeschlossen werden. Ein Güterzug war in einen liegengebliebenen Lkw mit Bauschutt gefahren. Schienen und Schwellen wurden beschädigt.