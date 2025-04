Im Landkreis Börde war der Zugverkehr am Samstagabend stundenlang beeinträchtigt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntagmorgen mitteilte, hatte zuvor ein Intercity-Zug (IC) gegen 20:30 Uhr zwischen Dreileben-Drackenstedt und Eilsleben einen Mann erfasst. Hintergründe sind nicht bekannt.

Für den Fernverkehr waren die Auswirkungen erheblich: Etliche ICE- und internationale Fernzüge mussten vor oder in Magdeburg ausharren. In Burg im Jerichower Land wurde der ICE 540 für mehrere Stunden geparkt. Reisende, die nur nach Magdeburg wollten, konnten auf den Regionalverkehr umsteigen. Erst nach Mitternacht konnte die wichtige Ost-West-Verbindung von der Bundespolizei wieder freigegeben werden. Der Unfallzug – der IC Dresden-Hannover – konnte seine Fahrt schon eine Stunde früher fortsetzen. Viele Fahrgäste erreichten ihr Ziel mit bis zu vier Stunden Verspätung.

Warum am Samstag so viele Fernzüge über Magdeburg gefahren sind, obwohl es dort keinen offiziellen ICE-Halt gibt, hat mehrere Gründe. Auf der ICE-Strecke Berlin-Hannover wird gebaut, er wird seit einer Woche über die Domstadt umgeleitet. Zusätzlich gab es eine Störung an einem Stellwerk in Hamburg, weshalb der Fernverkehr zwischen Berlin und Hamburg über die Landeshauptstadt umgeleitet wurde. Ebenso der Eurocity-Verkehr aus und nach Tschechien, sowie der Nachtzug nach Schweden.