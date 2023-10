Polizei prüft Zusammenhang Überfälle auf Supermärkte in der Börde

Am Freitag ein Laden in Ebendorf, am Samstag einer in Barleben: Am Wochenende sind im Landkreis Börde zwei Supermärkte überfallen worden. In beiden Fällen wurde Bargeld aus dem Tresor gestohlen. Der oder die Täter konnten noch nicht gefasst werden. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht.