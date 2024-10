Das Werk von LiCycle in Osterweddingen ist etwas länger als ein Jahr in Betrieb und arbeitet noch nicht auf voller Kapazität. Die Schredder in dem Werk südlich von Magdeburg standen zuletzt wegen Reparaturarbeiten einige Tage lang still. Routine und übliche Abnutzungserscheinung, sagt Standortleiter Frank Pommerencke.