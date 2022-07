Die besten Breakdancerinnen und Breakdancer Europas treten von Samstagnachmittag bis Sonntag in Magdeburg gegeneinander an. In drei Altersklassen zeigen die Tänzerinnen und Tänzer bei den European Breakdance Championships in der Getec-Arena ihr Können.

Erstmals Preisgelder

Nils Klebe ist Mitorganisator der EM. Bildrechte: MDR/Elisa Sowieja-Stoffregen Neben den Junioren und den Erwachsenen dürfen in Magdeburg auch erstmals Kinder an der Europameisterschaft teilnehmen, sagte Nils Klebe, Mitveranstalter und Manager der Breakdance-Formation "Da Rookies".



Außerdem werde es erstmals Preisgelder für die Gewinner geben – zumindest für die Junioren und die Erwachsenen. Insgesamt stünden 8.500 Euro an Prämien zur Verfügung. Dazu kämen plus Sachpreise, die von Partnern gesponsert werden.

Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine

Die Teilnehmer treten einzeln in sogenannten "Battles" oder als Gruppe gegeneinander an. Eine Jury aus sechs Profi-Tänzerinnen und -Tänzer entscheiden über die Leistungen in einem Punktesystem.

Es werden zwischen 250 und 400 Tänzerinnen und Tänzer aus Europa erwartet. Viele seien nach wie vor wegen der Corona-Pandemie vorsichtig, sagte Klebe. Auch der Krieg in der Ukraine werde sich auf den Wettbewerb auswirken.