Im sonnigen Kurpark in Schönebeck geht es für die Taekwondo-Kids wieder los mit dem Training. Es ist die zweite Woche nach einer langen Pause, und bei den ersten Einheiten auf dem weichen Rasen ist den jungen "Wild Devils" noch anzumerken, dass sie etwas aus der Übung sind.

Man merkt, dass alle ein bisschen eingerostet sind, gerade was die Dehnung angeht.

"Aber es ist total schön, wieder in Gemeinschaft zu trainieren und den Kindern etwas beizubringen", erklärt Trainer Martin Jeglinski. Nach einer kurzen Trinkpause geht es weiter mit Trittübungen. Nach einem Hindernislauf treten die jungen Kampfsportler akrobatisch in die Höhe und gegen das hingehaltene Leder.

Auch wenn sie hin und wieder von ihrem Trainer zur Disziplin gerufen werden müssen, sind alle Kinder wieder voll bei der Sache, wenn es darum geht, ihre Koordination, Körperspannung und Tritttechnicken zu verbessern. In der nächsten Trinkpause erzählt einer von ihnen noch leicht außer Atem: "Im Homeschooling saßen wir die ganze Zeit nur vor dem Computer. Und darum macht es jetzt besonders Spaß, im Freien zu trainieren."

Eine seiner Trainingskameradinnen sieht das genauso und fügt noch hinzu, das es auch einfach toll sei, die Freunde wieder zur sehen. Danach geht es in die nächste Einheit: das ausgestreckte Bein schwingt im Halbkreis von links nach recht. Und auch dabei scheint das eine oder andere Gelenk etwas unflexibel geworden zu sein.

In gut 30 Kilometern Entfernung sausen die Federbälle über das Netz. Bei der SG Badminton Burg quietschen Turnschuhe auf dem Boden der Sporthalle. Auch hier ist man etwas aus der Übung, es knackt und knirscht, wenn die Federbälle auf den Rand der Schläger treffen. Der Vereinsälteste erklärt, dass er seit seinem Beitritt 1961 noch nie so lange pausieren musste. Mit 80 Jahren schlägt Eberhard Langer noch immer Bälle übers Netz. Ihm geht es um die Bewegung, aber das Wichtigste sei die Gemeinschaft.

Mitglieder der SG Badminton Burg liefern sich ein rasantes Doppel. Bildrechte: MDR / Moritz Lünenborg

Alle hier anwesenden Sportler sind geimpft, genesen oder getestet, so schreibt es die Corona-Verordnung beim Sport im Innenbereich vor. Dazu kommt, dass die Duschen noch nicht wieder benutzt werden können, erklärt der Vereinsälteste – und dabei läuft der Schweiß doch in Strömen in der aufgeheizten Halle. Für die Sportler ist das aber ein kleiner Preis dafür, dass sie endlich wieder spielen können.