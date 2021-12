Trotz Folgekosten betrachtet Rast Bundesgartenschauen als Gewinn. Denn er sieht sie als Booster für den Städtebau. "Man kann Veränderungen in sieben bis acht Jahren erreichen, für die man sonst 20 bis 30 Jahre brauchen würde." Das funktioniere mithilfe von Fördermitteln, aber auch durch Folgeinvestitionen zum Beispiel von Hotelketten. In Magdeburg wurde damals nicht nur das einstige Kasernengelände der Roten Armee zum Elbauenpark umgestaltet. Rundherum entstanden eine neue Elbbrücke, ein Bahnhof und ein Spaßbad, außerdem wurde die benachbarte Hochschule saniert.

Auch die Übernachtungszahlen steigen Rast zufolge in Buga-Städten oft dauerhaft an. So wie in Magdeburg: Zählte die Stadt vor der Schau knapp 400.000 Übernachtungen im Jahr, pendelte sich die Zahl in den Folgejahren auf knapp 500.000 ein. 2019 waren es sogar 730.000. Steffen Schüller zufolge gehen viele Übernachtungen auf all die Kulturveranstaltungen im Elbauenpark zurück. Immerhin käme dabei rund die Hälfte der Besucher von außerhalb.