Die Hasa GmbH warnt vor einer seiner in Netto-Supermärkten vertriebenen Tiefkühl-Pizzen. Die "Mondo Italiano Steinofenpizza Funghi" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28. August 2023 der Firma mit Sitz im sachsen-anhaltischen Burg (Jerichower Land) könne "in einzelnen Packungen" Draht enthalten, hieß es auf Lebensmittelwarnung.de , dem Portal des Bundesamtes für Verbraucherschutz.

Das Produkt wurde Hasa zufolge in Filialen von Netto Marken-Discount in nahezu allen Bundesländern angeboten. Dem Portal zufolge seien nur Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht betroffen. Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten oder andere Mondo Italiano-Artikel seien nicht betroffen. Außerdem heißt es in der Pressemitteilung der Hasa GmbH: "Kundinnen und Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, werden gebeten, das Produkt nicht zu verwenden und können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben." Sowohl die Supermarktkette als auch der Lebensmittelhersteller waren am Sonntag nicht zu erreichen.