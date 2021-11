Corona-Pandemie Magdeburg führt wieder Testpflicht für Pflegeheim-Besucher ein

Ob geimpft oder nicht: Besucher in Pflegeheimen müssen sich in Magdeburg demnächst wieder auf das Coronavirus testen lassen. Das kündigte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) an. Das Stadtoberhaupt forderte außerdem Solidarität mit Pflegekräften und appellierte an die Fußballfans des 1. FC Magdeburg.