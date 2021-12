Magdeburg und Haldensleben Wieder Demos gegen Corona-Regeln und Impfpflicht

Die AfD hat am Donnerstag rund 300 Menschen zu einer Demonstration in Magdeburg mobilisiert – gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche allgemeine Impfpflicht. Zur Gegendemonstration kamen etwa 70 Personen. In Haldensleben gingen 460 Menschen auf die Straße.