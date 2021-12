Nachdem in Bayern und Sachsen aufgrund des ausufernden Pandemiegeschehens Ende November die Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, bangten auch viele Händler in Sachsen-Anhalt um ihr Weihnachtsgeschäft. Doch die Stände in den größten Städten Sachsen-Anhalts blieben – wenn auch mit Einschränkungen und unterschiedlichen Konzepten. Nun ziehen sie eine erste Zwischenbilanz.