Der Unterricht per Laptop und Tablet hat durch die Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Über den Digitalpakt Schule stellt der Bund Gelder zur Verfügung, um die Schulen entsprechend auszurüsten. So können Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler, die nicht über eigene digitale Endgeräte verfügen, auch Leihgeräte für den Unterricht nutzen.