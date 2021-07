Den Beweis für seine Coolness trat Dean Alexander Kubik mit markigen Sprüchen in den Interviews nach der Siegerehrung dann auch gleich an. Was mit der Trophäe passiert? "Ich habe schon so viele Pokale, die übersehe ich ja schon alle", sagte Kubik. "Aber den hier stelle ich mir natürlich an einen besonderen Platz." Und wie ist das eigentlich, wenn er sich bei seinem Sport mal schmutzig macht? "Wenns schlammig wird, ist das eigentlich egal – Mama hat ja eine Waschmaschine."