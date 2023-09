Sachsen -Anhalts Landesregierung prüft den Bau einer weiteren Elbbrücke, um die Verkehrssituation um die Autobahn 2 bei Magdeburg zu entlasten. Auf der Kabinettspressekonferenz am Dienstag in Burg im Jerichower Land bekräftigte das der Staatssekretär des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales, Sven Haller (FDP). Entsprechende Machbarkeitsstudien seien in Auftrag gegeben worden.

Aktuell wird südlich von Magdeburg für Intel gegraben – und noch nicht für eine Elbquerung. Bildrechte: dpa

Die favorisierten Routen für das Vorhaben führen nach MDR-Informationen von Burg über die Elbe in Richtung der A14 bei Stendal – oder von der A2 durch die Gemeinde Möckern, verbunden mit einer Elbquerung südlich von Magdeburg. Diese zweite Variante kam zuletzt wegen der geplanten Intel-Ansiedlung wieder ins Gespräch. Im Süden der Stadt, westlich der Elbe, soll die Giga-Fabrik Intel entstehen. Von dort sollen künftig Chips nach Polen transportiert werden, um sie dort weiterzuverarbeiten.



Grundsätzlich ist eine weitere Elbquerung in Magdeburg bereits seit über 100 Jahren in der Diskussion, um die südlichen Stadtteile besser an die Stadt anzubinden. Bisherige Pläne wurden nicht weiter verfolgt, da Kosten und Einschnitte in die Natur kritisch bewertet wurden. Tatsächlich gibt es im Raum Magdeburg ein gutes Dutzend Möglichkeiten, die Elbe zu überqueren. Doch nur die Brücken von A2 und B1 sind für große Verkehrsmengen geeignet.