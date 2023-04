ADFC-Umfrage Sicherheitsgefühl im Radverkehr hat abgenommen

Radfahrerinnen und Radfahrer in Sachsen-Anhalt fühlen sich im Straßenverkehr unsicherer als noch vor zwei Jahren. Das geht aus einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hervor, die am Montag in Magdeburg vorgestellt wurde. Wie ein Sprecher mitteilte, haben sich die Ergebnisse im Vergleich zum letzten Fahrradklima-Test 2020 verschlechtert. Besonders auffällig sei, dass sich das Sicherheitsgefühl in Sachsen-Anhalt verschlechtert habe, während es sich bundesweit verbessert habe. Diese gefühlte Unsicherheit sei für viele Menschen ein Grund, nicht auf das Rad zu steigen.