"FAKT IST!" am 7. Mai 2025 Schwierige Regierungsbildung – Was heißt das für Mitteldeutschland?

06. Mai 2025, 16:54 Uhr

Friedrich Merz benötigte einen zweiten Anlauf, um zum neuen Bundeskanzler gewählt zu werden. Wie geht es nun weiter? Was bedeutet das für Mitteldeutschland? Und was sagen die Bürgerinnen und Bürger zur Lage? Darüber diskutieren die Gäste bei "FAKT IST!" am Mittwoch, 7. Mai, 20.15 Uhr. Im Chat können Sie ab 19 Uhr live mitdiskutieren.