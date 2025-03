Bildrechte: Julia Löser/Tierschutzverein Merseburg

"FAKT IST!" am 19. März 2025 Tierschutz außer Kontrolle? Diskutieren Sie mit im Live-Chat!

14. März 2025, 15:38 Uhr

Immer wieder sorgen erschreckende Fälle von Vernachlässigung und Tierquälerei für Empörung – von hunderten verendeten Schafen in Magdeburg bis zu verwahrlosten Hunde in Bad Lauchstädt. Doch nehmen solche Fälle tatsächlich zu? Und wie kann effektiver Tierschutz aussehen? Darüber diskutieren die Gäste bei "FAKT IST!" am 19. März, ab 20:15 Uhr, im MDR FERNSEHEN. Im Chat können Sie mitdiskutieren – bereits ab 19 Uhr direkt hier im Artikel!