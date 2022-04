Zahlreiche Fans des 1. FC Magdeburg haben am Sonntag in der Innenstadt den Aufstieg des Vereins in die 2. Bundesliga gefeiert. Vor allem am Hasselbachplatz sammelten sich ab dem späten Nachmittag die Fans. Vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet. Die Polizei hat den Platz am späten Sonntagabend nach Informationen eines MDR-Reporters geräumt.