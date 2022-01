MDR SACHSEN-ANHALT hat in den Tagen vor der Demonstration überlegt, wie das Haus darüber berichtet. Radio, Fernsehen und Online haben dafür ein Team gebildet und zusammen alles entschieden. Es waren mehrere Reporterinnen und Reporter samt Security vor Ort. Es wurde über Stunden in den Nachrichten, auf den Online-Portalen und Abends in Sachsen-Anhalt heute berichtet. Die Demonstration war das Top-Thema am Samstag. Noch am Sonntag gab es Auswertung und Analyse auf den drei Kanälen. Für einen Livestream sah der MDR keinen Anlass, das ist bei Demonstrationen auch nicht üblich.