Thomas Pietsch, Geschäftsführer der Städtischen Werke Magdeburg Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

"Wo wohnen denn die, die wirklich hilfebedürftig sind? Eben oft im mehrgeschossigen Wohnungsbau und dort ist häufiger Fernwärme anzutreffen als andere Arten. Daher halte ich das schon für eine sinnvolle Lösung."



Auch Fernwärmekunden der städtischen Werke müssen sich zum Jahreswechsel im Schnitt auf eine Preiserhöhung von um die 15 Prozent vorbereiten, sagt Geschäftsführer Pietsch. Das sei noch moderat, weil man sich in Magdeburg vor Jahren bereits an vielen Stellen von Erdgas getrennt habe. "Die Fernwärme selbst wird in Magdeburg fast ausschließlich aus der Müllverbrennung gewonnen. Wir haben noch ein Fernwärme-Netz, da haben wir die Holzverbrennung. Die sind alle sekundär auch von Energiepreisen, von Weltmarktpreisen beeinflusst, aber bei weitem nicht so stark."