In Magdeburg findet am Freitag und Samstag das Kinder- und Jugendfestival "Fabulina" statt. Die kostenlose Veranstaltung soll Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren. Zirkusakrobatik, Theater, Tanz, Graffiti, Graphic Novel, KI-Kunst und vieles mehr steht auf dem Programm. Die verschiedenen Kurse sind alle freiwillig und sollen Teilnehmenden die Chance geben zu machen, worauf sie Lust haben. Eine Art breiter Schnupperkurs, verbunden mit der Hoffnung, dass vielleicht einige Teilnehmende dabeibleiben und auch nach dem Festival regelmäßig an kulturellen Angeboten teilnehmen.