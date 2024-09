Der Geruch erinnert Lucas Flöther an seine erste Pleite. 1999 war das. Eine kleine Fleischerei aus Hettstedt steckte in finanziellen Problemen. Flöther, mit damals 25 Jahren jüngster Insolvenzverwalter Deutschlands, übernahm den Fall. Und: "Da roch es genau so wie hier", sagt der 50-Jährige und lächelt.