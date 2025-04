Ein Rentner ist mit seinem Auto am Montagabend zwischen Magdeburg und der Börde fast 30 Kilometer lang als Falschfahrer unterwegs gewesen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war der Mann in der Magdeburger Innenstadt zunächst in falscher Richtung auf die B71 aufgefahren. Der MDR-Verkehrsdienst meldete den Falschfahrer erstmals um 21:47 Uhr auf dem Magdeburger Ring zwischen Damaschkeplatz und Fermersleber Weg.