Das Gericht sah in dem Eilantrag allerdings nicht die notwendige Dringlichkeit. Zudem wies die Kammer darauf hin, dass nach einem Beschluss der Bundesregierung ab dem 20. März sowieso alle tiefgreifenden Corona-Schutzmaßnahmen entfallen werden. Der Genesenenbescheid des Antragsstellers gilt demnach auch mit einer Dauer von drei Monaten bis zum Stichtag am 20. März. Deshalb würden in diesem Fall keine besonders schwerwiegenden Nachteile drohen.