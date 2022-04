Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff lässt in diesem Jahr mehr als 6.000 Glückwunschkarten verschicken. Darüber dürfen sich vor allem die älteren Menschen in Sachsen-Anhalt freuen. Allein rund 450 Schreiben werden in diesem Jahr zum Geburtstag an die 100- bis 111-jährigen im Land verschickt, wie die Staatskanzlei auf Anfrage bestätigte.