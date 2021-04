Marcel Röver steht im Eingangsbereich seiner neuesten Erwerbung. Plötzlich fällt Schutt durch ein Loch in der Decke und wirbelt mächtig Staub auf. "Das passiert hier ständig. Alles, was aus Holz ist, ist völlig kaputt", erzählt der 42-jährige Marcel Röver MDR SACHSEN-ANHALT.

Marcel Röver hat Erfahrung mit der Sanierung alter Gebäude. Ende der 90er Jahre hat er damit angefangen – da war er gerade 19 Jahre alt. Er stammt aus Hessen im Harz. Sein Bruder kam mit einem Katalog der Treuhand. "Da konnte man alte Objekte günstig erwerben. So fing die Sucht an", erzählt Röver. Elf Immobilien hat er mittlerweile saniert. Gelernt hat er das nie. Er hat es einfach gemacht. Seine aktuelle Baustelle ist eine klassizistische Villa im italienischen Stil vor den Stadtmauern von Halberstadt. Als er zum ersten Mal daran vorbeifuhr, fiel sein Blick durch das Gestrüpp auf dieses Schmuckstück. "Ich bin gleich angehalten, über den Zaun gekrabbelt und hab' mich direkt verliebt", erzählt Marcel Röver begeistert.

Vier Wochen nachdem Marcel Röver Anfang 2021 mit den Bauarbeiten an der Villa begonnen hatte, klingelte bei dem Halberstädter Joachim Balan das Telefon: "Bei euch tut sich was!" Balan konnte es gar nicht glauben. Die Villa, in der er aufgewachsen war und die seit Jahrzehnten verfällt, sollte aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht sein? Er machte sich sofort auf den Weg, um zu sehen, was da vor sich geht.