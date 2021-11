Abbenrode Dorfladen in Harz-Ort schließt – Hoffen auf Genossenschaft

Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

Es ist so praktisch wie bequem: auf dem Weg von der Arbeit nach Hause gleich noch in den großen Supermarkt am Stadtrand. Hier gibt es ja alles für den Kühlschrank. Für kleine Läden im ländlichen Raum geht die Rechnung deshalb schon lange nicht mehr auf – etwa in Abbenrode am Nordharz: Dort soll die "Abbotheke" Ende des Jahres schließen. Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer.